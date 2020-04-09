口罩出國開放申請就當機。（翻攝畫面）

政府開放民眾將口罩寄給海外二等親屬，但須先上經濟部國貿局系統申請輸出許可證，民眾投訴，9日上午9時開放申請，系統平台就馬上當機，連續試了1個小時都無法完成，一下出現系統錯誤，一下無法登入，讓便民變擾民！

歐美疫情嚴重，一罩難求，政府開放民眾可以寄口罩給親屬後，家住台北的林姓民眾投訴，為了要寄口罩給法國親人，今天上午一早就守在電腦前面，9時開放後前5分鐘幾乎都無法登入。

林姓民眾說，好不容易等到系統可以進入，填完資料收到驗證碼簡訊，接著等待系統主機檢核，沒想到又發生「系統錯誤」的資訊，原本以為親屬資料錯誤或是電腦系統不相容，但試了不同電腦，不同親屬資料後，還是全部當機。

民眾批評，政府如果要開放寄口罩就應該要便民，弄個預先審核的口罩輸出管理平台系統，結果系統平台無法負荷，沒有這麼多人力可以處理，反而造成民眾不便。

(中時 )