蘇揆上午院會與韓國瑜、黃偉哲視訊 10:312020/04/09 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆曾與韓國瑜視訊(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院會上午首度舉行視訊院會，包括高雄市長韓國瑜、台南市長黃偉哲都親自上陣，過程相當順利，蘇揆也在院會說明因應疫情採取視訊院會的原因。 新冠肺炎來襲，部分部會已採彈性上下班方式因應，行政院則是在閣員較為聚集的院會首度採行視訊會議，採用的是思科WEBEX，行政院會人數也明顯減少，並有戴上口罩。 在六都之中，除了韓國瑜及黃偉哲外，其他的縣市都是副市長出席，部分部會首長也採取視訊方式與會。 (中時 ) #院會 #視訊 #黃偉哲 #韓國瑜 #行政院會 也許您會感興趣 推薦閱讀 更想罷韓竟是國民黨 地方人士直言：很焦慮 13:552020/04/05 政治 「罷韓」這2件事若成真…韓國瑜啟動B計畫？！ 13:042020/04/06 政治 台南3景點被發警報 黃偉哲批中央亂槍打鳥 13:422020/04/06 生活 不滿延會 罷韓團體議會掛牌封「國瑜市議會」 13:482020/04/06 政治 曝韓有B計畫 罷韓團體遭噓：悲哀啊！ 10:312020/04/07 政治 爆資安疑慮！防疫遠端視訊 內政部險用ZOOM 13:452020/04/07 政治 韓國瑜擬聲請停止罷免 韓粉憂：這一步很危險 08:442020/04/08 政治 菊系高閔琳9字怒轟「反罷韓」韓粉終於反擊！ 12:592020/04/08 政治 陳致中長文怒嗆韓營反罷韓 網笑：是不是急了？ 14:162020/04/08 政治 韓國瑜反制罷免 陳揮文揭最後結局 20:182020/04/08 政治 政治熱門新聞 萬一韓被罷免會再拚2024嗎？王淺秋竟回這句 - 政治 韓國瑜為何告罷韓？五虎將爆關鍵：下一步棋... - 政治 譚德塞點名台灣 綠委：顯然自知快挫塞了！ - 政治 陳時中說溜嘴？陳學聖驚爆：原來政府口罩「暗槓」這麼多！ - 政治 前立委驚爆政府「暗槓口罩」數據？網一句話大讚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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