行政院會上午首度舉行視訊院會，包括高雄市長韓國瑜、台南市長黃偉哲都親自上陣，過程相當順利，蘇揆也在院會說明因應疫情採取視訊院會的原因。

新冠肺炎來襲，部分部會已採彈性上下班方式因應，行政院則是在閣員較為聚集的院會首度採行視訊會議，採用的是思科WEBEX，行政院會人數也明顯減少，並有戴上口罩。

在六都之中，除了韓國瑜及黃偉哲外，其他的縣市都是副市長出席，部分部會首長也採取視訊方式與會。

(中時 )