美股最近3天狂飆逾2300點，從3月23日低點反彈超過20%，不少人關心這波漲勢究竟是熊市反彈？還是「V」型回升？但研究機構TS Lombard分析師示警，標普500指數將在今年殺破2000點大關，若依上周五收盤價推估，未來還有超過20%的潛在跌幅。

MarketsInsider報導，TS Lombard分析師Charles Dumas表示，美國3月份非農就業人口暴減70.1萬人，遠高於經濟學家預期的10萬人，可見疫情造成的損害比先前預期還嚴重。

「儘管可能很難想像，但情況還會變得更糟。」Dumas說，勞動力收入可能會在第2季、第3季下降，這種情形與許多經濟學家預測的 V型復甦相互矛盾；他認為，全球不會那麼快恢復到正常的生活方式。

TS Lombard指出，隨著新冠肺炎疫情大爆發，股市也全面暴跌，即使疫情減緩，美國也不可能出現「V 型」復甦，因為在歷經殘酷2季度後，將迎來第3季的經濟痛苦。

Dumas強調，因應疫情祭出封城鎖國等措施，對經濟具有毀滅性的，但股市仍未認清現實，認為距離投降還很遙遠，不過他警告，熊市第2波跌勢會比第1波更凶猛、殺傷力更大。

他示警，標普500指數今年將摜破2000點關卡，以上周五收盤價推估，還有超過20%的潛在跌幅。

(中時電子報)