【現場直播】譚德塞指控「人身攻擊來自台灣」外交部最新回應｜2020.4.9

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在今(9日)例行記者會中，指責台灣及台灣外交部長吳釗燮對他人身攻擊兩到三個月，他說自己因為膚色而被種族歧視，他再也不能忍受，直呼真的夠了。

對此，外交部新聞稿譴責，譚德塞秘書長子虛烏有的指控嚴重誤導國際視聽，對此感到強烈不滿與高度遺憾，並且提出最嚴正的抗議，認為譚德塞未經查證無端對台灣的不實指控，不僅與事實不符，也對我國政府及人民造成嚴重傷害，類此誣衊行為極不負責，我國政府要求譚德塞應立即更正澄清毫無依據的指控，並向我國道歉。

今日外交部召開記者會，將做出最新回應。

對於譚德塞今日的發言，外交部指出，對於這項不實指控，相關單位已經在第一時間對其表達高度的遺憾、強烈的不滿以及嚴正的抗議，我國無法參加WHO相關組織的一切對外發言都是對事不對人，相關與事實不符、子虛烏有的指控，我方表達相當的遺憾。

而今日外交部宣布，將啟動第二波國際人道協助抗疫，台灣將再捐贈醫療口罩，支援受到疫情嚴重影響的國家，包括北歐及中東歐地區的歐盟會員國、美國受創較重的州、拉丁美洲曁加勒比海地區國家、新南向政策目標國家及其他友好國家等，總數600萬片醫療口單。至於捐贈日本部份，雙方已開始進行討論，若有結果，將立即對外說明。

另外，我國也將贈史瓦帝尼6萬片口罩，並提供該國相關醫療知識，協助防疫，增進兩國情誼。贈送口罩相關規定都遵照我國防疫指揮中心規範。

外交部指出，在這波疫情中，沒有人可以獨善其身，只有透過互助、互利的合作，才能築起堅實的防疫防線，我國再度重申，台灣有能力、也有意願與各國合作建立防疫合作，在解決全球疫情上面，我們扮演著不可或缺的角色，我們將以實際行動來驗證，「台灣可以幫忙」，並且「台灣正在幫忙」。

(中時電子報)