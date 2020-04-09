金門徐姓婦人昨晚不慎掉落大排，消防人員摸黑搶救送醫。（縣消防局提供）

金門徐姓婦人昨（8）日晚餐後偕老公出門散步，因天色昏暗不慎掉落水深及膝的大排水溝，縣消防局據報火速派員趕到現場，將全身癱軟無力的她送醫急診，完成一樁緊急救援任務。

昨晚19時25分許，51歲徐姓婦人和老公走在金沙鎮何浦國小前方產業道路，因天色昏暗照明不佳，不慎掉落大排水溝。縣消防局據報出動金沙、金湖2分隊幹員趕抵現場。

由於大排水溝水深及膝，情況頗為危急，在小隊長李正義現場指揮下，包括隊員周君全、吳國輝及林練富、役男王羿凱等人通力合作，運用雙節梯下水確認，再吊掛雙腳癱軟、腰部疼痛的徐婦脫離水面。

因徐婦在3月18日剛從大陸老家返金，救難人員還特地讓她戴上口罩，切實做好相關防疫作業後，再送往金門醫院急救。

縣消防局指出，大排水溝現場雜草叢生，又布滿青苔，增加救援的困難度，還好消防人員平日常有摸擬演練，救難過程中展現精實專業技能，獲得家屬和當地民眾肯定和好評。

(中時 )