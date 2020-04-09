KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部協理任之恒表示，由於經濟實質規範自頒布到於去年年中實施僅有六個月的過渡期，部分企業未必能夠在BVI、開曼的經濟實質法定限期前提供文件。

以常見的百慕達、BVI及開曼群島三地為例，百慕達的首個申報期限最早，為本年的6月30日；BVI及開曼群島的首個申報期限則分別為本年的12月29日及31日。任之恒提醒，如需主張屬其他國家的稅務居民的情況，相關證明亦需在申報時一併提供。

任之恒說明，由於各國稅務申報時程存在差異，故未必能在限期前向這些境外地區的主管機關提交別國的稅務申報及繳稅證明。

以香港為例，採用歷年制企業的稅務申報期限為次年8月，對於當年成立或於香港開展業務的公司，首次稅務申報更將於成立或開展業務後的18個月後才進行。

假設境外公司的業務係於2019年6月30日移轉到當地，便將於2020年底才進行稅務申報，未必能配合百慕達及BVI的期限，即使要趕上開曼群島的時程亦有點吃力。

而新加坡的稅務申報及繳納期限亦長達財政年度結束後的12個月，可能亦會面對同樣問題。

(工商 )