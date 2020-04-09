日本全國確診數排名第5的愛知縣沒有被列入「緊急事態宣言」的7道府縣當中，愛知縣知事大村秀章8日已要求日本政府應將愛知縣列入，同時決定10日下午將獨自發布「緊急事態宣言」。

日本政府7日依新冠肺炎措別措施法將東京都、大阪府、千葉、神奈川、埼玉、兵庫、福岡縣等7都府縣發布「緊急事態宣言」的適用地區，效期為4月8日起至5月6日。

大村知事原本認為，愛知縣若被指定為緊急事態區域，經濟恐將更加惡化而持慎重的態度。但被指定後，知事才可依法籲請民眾避免不必要的外出。

日本經濟再生大臣西村康稔7日在參議院營運委員會上被問及愛知縣不被列入的原因時表示，「愛知縣的確診數確實多，但倍増的速度慢，而且感染途徑患者的比例較低，故這次被有被列入指定地區內。」

愛知縣4月起確診數增加，感染途徑不明患者的比例也有增加的傾向，至8日的累計確診例已達280人，疫情比埼玉、兵庫、福岡縣還嚴重，故愛知縣決定自行發布「緊急事態宣言」。

(中時電子報)