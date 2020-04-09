「楓林網」目前點進只會跳出警政署刑事警察局的公告。(圖／翻攝網站畫面)

台灣最大影視盜版網站「楓林網」（8maple.ru），因違反著作法，8日無預警遭刑事局查封，一夜間風聲鶴唳，似乎怕被牽連，「劇迷」（gimy.tv）、「小鴨影音」、「momovod」等平台都緊急關閉，不過有網友發現，楓林網疑似有分站，目前點進去，不少綜藝、戲劇都可觀看，網驚「還活著啊」！

目前搜尋「楓林網」（8maple.ru）主網站，只會跳出警政署刑事警察局的公告，不過還可以發現，似乎有其他分站仍存活，不少綜藝、戲劇都可觀看，讓網友驚呼，「明明搜尋還一堆活著」、「剛查了一下還活著啊，被抄的已經移轉陣地了吧」。

似乎有「楓林網」分站還能觀看。(圖／翻攝自網站畫面)

不過也有人覺得，這看起來非主網站創立的，可能看到「楓林網」很紅，藉此效仿而已。目前「楓林網」2位負責人遭到警方逮補，而他們也遭起底是台大碩士，6年來透過網路廣告獲取非法利益，涉侵權金額近新台幣10億元，

(中時電子報)