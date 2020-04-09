中央疫情管理中心證實，一名位於台北市某知名酒店的公關小姐成為確診案例後引起台北酒店業恐慌。據了解，該家酒店算是台北市是老字號的高級酒店，旗下在同一地區有至少4家連鎖店，由於酒店小姐大多屬於經紀公司，常會在支援旗下酒店，甚至派往其他酒店內上班，因此要追查接觸史，影響層面恐擴大。

據了解，台北市衛生局昨(8日)深夜與警方聯合派人前往該店稽查，發現酒客仍絡繹不絕，生意門庭若市，熱鬧的讓稽查人員冒出一頭冷汗。

雖然北市衛生局初步掌握接觸者為21人，但實際狀況恐怕不樂觀。因為一般酒店女公關在上班過程中，除了同事外，一個晚上在同包廂或是坐檯接觸的客人，可能超過人50人以上，若又同時跑好幾家支援，狀況可更糟。

而且公關陪酒時，都被規定一定要有肢體或肌膚接觸，才顯得出服務專業與貼心，因此根本是0距離。萬一有的陪酒小姐還兼營做S(性服務)，後果恐怕更為嚴重。

昨晚消息傳出後，許多近期內前往該店消費的男客已經開始緊張，唯恐萬一衛生局追查到自己頭上，將會引起「家庭革命」的嚴重後果。

(中時電子報)