儘管外界不斷猜測到底哪兩名湖人球員先前檢測呈現陽性，可是湖人總管佩林卡9日接受視訊專訪坦承，在美國當地坦承確診新冠肺炎會被外界污名化，所以湖人絕不透露兩名確診球員姓名，「全隊只有那兩人與隊醫知道，這是我們的保護手段！」

不過佩林卡這種污名化說法，擺明打臉先前公開坦承確診的籃網球星杜蘭特與塞爾提克後衛斯馬特，畢竟就算兩人公開坦承確診，反而讓外界欽佩兩人大方承認的勇氣，更當作美國當地防堵新冠疫情的最佳案例，佩林卡卻認為不公開才是正確的。

「湖人球員目前透過視訊軟體進行團隊訓練，訓練人員也沒閒著，他們確保球員收到相關訓練計畫，」佩林卡說，「無論是在板凳席、休息室或球隊巴士，這支球隊都喜歡聚在一起，就是因為共處，他們才能建立絕佳的化學效應，如今也是一樣。」

身為「小飛俠」布萊恩過去的專屬經紀人，也是布萊恩二女兒吉安娜的教父，佩林卡拿布萊恩作為防疫範例並不意外，「我相信這些艱難情況都會過去，假如我跟布萊恩在晚上碰上噴火龍，他也會告訴我，我們將面對挑戰，找出克服與擊敗它的方式。」

(中時 )