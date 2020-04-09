投資人看好美國新冠狀病毒疫情接近達到高峰，隔夜美股勁揚，受此提振，周四香港恆生指數開漲0.88%，為24181.32點。國企股(H股)開漲0.87%，為9730.46點。受原油價格大漲帶動，中海油開漲2.42%。瑞聲發布獲利預警，稱首季應歸屬股東獲利估暴跌85%～90%，股價應聲重挫逾6%，領跌藍籌股。

(時報資訊)