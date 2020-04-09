創業家(8477)3月合併營收達4.83億元，年成長30.2％，創單月同期新高，累計第1季合併營收12.82億元，年增12.05％，也創下歷年同期單季新高。主要持續受惠於防疫商機與宅經濟，帶動民生必需品、即食商品、家庭電器成為三大熱銷品類，其中「生活市集自有品牌衛生紙」持續蟬聯全站熱銷冠軍品，3月銷售量高達500萬包；而運動市集3月同樣因宅居防疫影響帶動居家健身相關商品買氣興起，如即食肉品和高蛋白補充品訂單數較前月成長激增13倍。

市調機構東方線上近日發表「宅居經濟大衝擊，金錢．時間．行為全解析」報告中指出，受新型冠狀病毒疫情衝擊，台灣民眾平均待在家時間較平日增加1.7個小時，但消費行為並未減少，已產生宅居經濟消費位移現象。創業家總經理廖家欣表示：「隨著疫情持續升溫，也大幅度改變了消費者的生活形態與購物方式，使電商成為逆勢成長的產業，帶動民生必需品、即食商品等宅經濟商機。未來也將持續運用AI技術輔以大數據，掌握大環境動態消費需求，針對消費者最切身需要的品類如防疫、民生快消品、即食食品推出更多元化的選擇，並聯合金流、物流、多元支付、行銷導流、及公益等策略夥伴，給予消費者全方位的購物體驗，為第2季營運成長增添動能。

新時代電商的運動市集防疫期間掌握消費者運動休閒需求，帶動居家運動、即食商品、運動補給食品商機，3月交易額較前月成長近7成，接下來運動市集除將積極發揮平台優勢，廣泛徵求國內優質供應商，持續擴充商品品類，期望商品規模與選擇能夠超前於消費者的預期，目標成為商品種類與運動等級最齊全的運動戶外休閒電商。

4月創業家旗下生活市集將持續以大環境消費需求及時節趨勢切入，擴充防疫與宅經濟相關商品力，並針對換季收納、居家布置及夏季家電推出相關商品專區，4月下旬更將針對母親節檔期推出多元爆品及優惠機制提升來客率及黏著度。

(時報資訊)