由於飲料業者對回收酯粒的需求提升，新纖(1409)於今年初與三菱商事簽約將在泰國廠擴建21萬噸瓶用酯粒產能，可生產R-PET(回收酯粒)與V-PET(原生酯粒)，雖近期有疫情攪局，但公司表示目前擴建進度沒有延遲，預計今年第四季可望完工試車，屆時新纖將切入R-PET上游，可望挹注營運。

新纖於2019年12月公告其杭州廠將搬遷，搬遷補償及獎勵補貼為人民幣7.8億元，因有稅負問題須考慮，尚無法確定可認列獲利金額，法人預估在今年的2~3Q間認列入帳的機率較大，若以保守估計認列新台幣15億元計算，約當EPS增加0.6元左右。新纖去年EPS為1.11元，配發0.55元的現金股利。

2019年新纖營收381.1億元，年減10.6%、毛利率15.8%、稅後淨利17.9億元，年減27.1％，EPS 1.11 元；法人預估2020年營收306億元，年減19.0％、毛利率11.3％、稅後淨利17.4億元，EPS 1.07元。

在近期COVID-19 疫情影響以及國際油價崩跌下，各塑化原料報價皆連帶下跌、買氣亦停滯觀望；新纖的聚酯產品中，瓶用酯粒約貢獻總營收40%、化纖則約貢獻20%，觀察目前市場情形，寶特瓶因有部分為包裝水的民生需求，目前瓶用酯粒銷量所受影響有限，新纖維持全能生產；而化纖部分，由於歐美各國3月起紛紛祭出居家隔離等管制，導致許多服飾品牌的實體店面因而宣布暫時關閉，目前多數國際品牌廠皆已撤回原本對2020年的財測目標，亦有業者宣布將暫時裁減部分員工，可見此波疫情衝擊相當大，新纖的化纖廠開工率也因而調降，避免庫存大量堆積。

(時報資訊)