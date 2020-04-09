生華科(6492)發中新藥Silmitasertib(CX-4945)，近日被美國科學家選為治療新冠病毒(Covid-19)的潛力藥物。美國國衛院的國家過敏和傳染病研究所(NIAID)與生華科今日正式簽訂合作協議，啟動新藥Silmitasertib抗新冠病毒的一系列試驗，生華科期望聯手美國國家級的防疫機構共同合作，加速新藥Silmitasertib成為治療新冠病毒藥物的開發上市。

生華科總經理宋台生博士表示，新冠病毒帶來的威脅及影響十分巨大，公司將與美國國衛院聯手，直接進行新藥Silmitasertib抗新冠病毒的一系列試驗是第一步，下一步希望能盡速推進人體臨床試驗，收治新冠病毒患者。在生華科表達只要符合相關標準，將無償提供新藥Silmitasertib給全球的醫院、醫師或研究單位之後，短短數日，公司已經收到海內外數十起詢問或共同合作的相關信函，顯見在其他疫苗和治療藥物相關臨床試驗，都未見具體成果之際，生華科新藥已經成為國際共同關注抗Covid-19的新選擇。

在3月22日，美國加州大學舊金山分校定量生物學研究所發表一篇期刊，選出全球69種藥物或化合物，具治療新冠病毒的潛力，其中生華科新藥Silmitasertib雀屏中選。此項研究顯示，Silmitasertib為蛋白激(酉每)CK2抑制劑，具高度專一性，可調控及抑制受感染宿主細胞中蛋白激(酉每)CK2的活性，進而促進應激顆粒(Stress Granule，SG)的形成，創造宿主細胞具更佳的抗病毒環境，進而阻斷病毒在體內傳播，降低宿主細胞被感染。

生華科新藥Silmitasertib目前應用於三項癌症人體臨床試驗，包括在美國、韓國和台灣進行的膽管癌二期臨床試驗，從臨床開展至今，已陸續收案近200位病人；還有去年獲得美國國衛院旗下抗癌計畫CTEP全額贊助三百萬美元經費進行的小兒腦瘤臨床試驗，以及基底細胞癌一期臨床試驗。目前藥物存量充裕。

(時報資訊)