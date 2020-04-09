新冠肺炎（COVID-19）疫情重挫各產業，尤以航空、觀光、飯店業最嚴重，不少公司不是關門大吉，就是放無薪假。泰國一名原本月薪10萬元泰銖（約新台幣9萬7 千元）的飛機技師，上個月突然收到公司的「無薪假」通知，但為了全家人生活，只好轉行當冷氣清潔工，一個月收入大幅縮水剩2萬元泰銖，讓他無奈的說：「我家的生活毀了」。

這名飛機技師收到「無薪假」通知後，開始打零工，先後做過餐飲、計程車司機、食物外送，後來有天想到泰國炎熱，幾乎家家戶戶都有冷氣，卻少有人會去清洗，於是靠著機械與空氣清淨的專業，決定嘗試為人清潔冷氣。

於是，他與一位友人挨家挨戶上門拜訪，由於收費遠低於市價行情，每台僅收費350元泰銖，第2台又可折扣50元泰銖，平均一天可以清潔6台冷氣，2人平均一個月分約2萬元泰銖，雖然還不錯，卻只有當飛機技師的5分之1。

但他表示，這波疫情讓他學到很多東西，就像書上所寫：「沒錢不是問題，若缺少智慧，那才是大問題」，而且「每當看到孩子的臉，我就看到了希望」。

(中時電子報)