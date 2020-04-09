系微(6231)今日表示，聯想(Lenovo)新推出的「Lenovo Yoga 5G」產品採用系微韌體解決方案與專業工程服務，此款超輕便筆記型個人電腦搭載高通Snapdragon 8cx 5G處理器及新版微軟Windows 10 Pro作業系統。

聯想運用系微平台設計、開發與整合的專業技能，成功將新款ARM處理器的超輕便筆記型電腦產品推向市場。系微協助聯想開發多項關鍵功能，包括完整的Setup Utility、POST過程中的快速鍵服務、多種Lenovo特定的硬體和BIOS功能、SMBIOS更新服務等。

Lenovo Yoga 5G為超輕便2合1裝置，搭配14吋1080P或4K觸摸式螢幕，並擁有長達24小時的電池續航力，以及配備Snapdragon X55 5G數據機晶片的快速連線與下載功能，可提供超靜音全天效能、生動的視覺娛樂效果與低延遲的高端手機遊戲性能。

(時報資訊)