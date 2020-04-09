全球經濟亮紅燈，墮落天使債爆增，債市新地雷區悄悄生成。市場上所謂的「墮落天使債」，意旨原為投資等級的債券被降級為垃圾等級的債券，當債券信評被調降成為墜落天使時，債券會承受短期上的價格壓力。2020第一季的墮落天使債的總額已達近1500億美元，比之前每一季的總額都來得高。

從今年年初以來共有總值7650億美元的投資級及高收益債券被評等機構降評了一個等級以上，高盛證券更預估接下來六個月還會有5550億美元的投資等級債券被降評至高收益債；現今被歸為「墮落天使」的債券有75%已被評級機構評為降級觀察名單、或給予負面展望。近期以來美國高收益債的發行量受阻，如果再加上疫情延長，則會更影響體質差的企業的籌資能力，造成惡性循環。

大拇哥證券投資顧問分析，這一輪的危機其實有別於2008年金融海嘯，2008年是美國房產崩盤導致高槓桿的金融機構因購買各種房產相關的衍生性金融商品而損失慘重，現今的金融體系結構與風險管控遠比2008年時強健，投資資金來源與槓桿風險都受到嚴格規範。所以說此波危機對於金融機構信用風險較無虞，反而是對其他在運營上出現問題的企業較為危險，換言之，公司債的風險高於金融債。現今原本成長就已趨緩的公司盈餘下滑，疊加目前經濟環境不佳導致營運不良、籌錢困難，又遇上市場波動導致惡性循環，恐讓債務體質惡化。

(時報資訊)