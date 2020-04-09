民眾黨立委蔡壁如被爆日前悄悄把戶籍遷到高雄，外界猜測是為了佈局高雄市長補選。對此，蔡壁如今受訪表示，當初遷戶籍是個人跟家庭因素，跟選舉無關；至於如果高雄市長韓國瑜罷免投票通過，是否會代表民眾黨投入高雄市長補選，蔡璧如說，這是假設性的問題，現在無法回答。

蔡壁如表示，遷戶籍大概是在今年1、2月的時候，完全無關選舉，個人著政治理念很簡單，直到被媒體這樣一問才開始想這個問題，對於未來的事情現在無法回答。

蔡壁如先前受訪曾強調，民眾黨不該缺席任何一場選舉，蔡壁如今重申，成立政黨的目的是要取得政權，大概每場戰役都不會放棄，至於參與的形式，黨內不會再討論。

針對蔡壁如遷戶籍一事，台灣民眾黨發言人蔡峻維表示，此為蔡壁如委員個人隱私，非為選舉考量，無須過度解讀，民眾黨從上到下一切以防疫為重，對於未來可能發生的罷免投票、補選一事，皆尊重高雄在地民意。

蔡峻維表示，蔡壁如委員作為本黨組織發展部召集人，假日也常在中、南部地區服務選民，希望能達成南北均衡，她本人也以身作則深耕南台灣，因此，未來也將全力協助在地的張其祿委員，服務大高雄地區民眾。

(中時 )