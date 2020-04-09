租金紓困，五大公股銀將比照財政部降租，包括台銀、一銀、華銀、彰銀、合庫等五大行庫今日上午在財委會上回應立委賴士葆質詢時指出，對於對外出租的現有不動產，將比照財政部的作法，為期1年降租2成。

財長蘇建榮今日在財委會上備詢時也指出，地方政府降租一半，但為期只有三個月，財政部降租2成雖沒有地方政府降幅5成來得大，但是為期長達一年。

而八大行庫裡，目前包括台銀、一銀、華銀、彰銀、合庫等五家行庫，都有對外出租不動產，先前都已開始陸續受理租戶的「減租」紓困申請，降幅則各有不同，現在則都將比照財政部的作法來降租。

上述五家行庫，在日前已開始受理承租戶申請降租，作法各有不同，大致都是採取個案受理、提出營收減少等相關證明來申請紓困。根據各家行庫的匯總，五家行庫的承租都是商戶店家，遍及各行各業，也包括現在受災慘重的觀光、旅遊、飯店旅館、餐飲等業別，另外，也有賣場、補習班、藥粧店、服飾店這些承租戶。

其中，一銀指出，對於因為新冠疫情衝擊營收減少15%的店家，給予減租3至5個月的期間，目前已有7件提出申請；合庫則表示，日前已受理數件申請，例如位於台北市南京西路上的一家承租藥粧店的租約快到期，照以往規定要漲租，對此合庫即有給予免漲租的處理，將租金水準回復到2019年初水準；華銀則表示，有接到租戶來電詢問可否減租，但目前尚未有租戶提出申請。

上述各大行庫的不動產遍及全省各地，行庫主管指出，因為北部租金較貴，目前申請減租的也多半位於北部，而北部的各區域租金行情落差也很大，例如，在最為黃金地段的信義計畫區，每坪大約在3500至4000元，台北火車站前重慶南路一帶，租金則介於每坪1000至1500元，而合庫的中崙總部新大樓，每坪則約在2000元左右。

各大行庫的租金收入每年大約在2億至4億之間，今年因為疫情紓困的關係，整體可能會減少1至2成。

(工商 )