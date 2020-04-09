新冠肺炎全球感染人數已破151萬人，死亡數也來到8.8萬人，疫情至今未滅，而防疫、篩檢相關物資也供不應求。有英國研究團隊表示，可以利用狗狗靈敏的嗅覺發現新冠病毒，就算感染者尚未出現任何症狀，狗狗都能聞得到。

據《MNN》報導，英國慈善組織「醫療偵測犬」（Medical Detection Dogs）攜手倫敦衛生與熱帶醫學學院（LSHTM）、達勒姆大學（Durham University）合作，正在訓練一支「醫療偵測犬軍團」，以達到快速發現新冠病毒的目標。

LSHTM疾病控制部門負責人洛根（James Logan）表示，新冠病毒的氣味檢測才剛開始，尚未確定是否有特定氣味，但已確認其他特定的呼吸道疾病確實會改變人類的體味，「如果新冠病毒也會，那狗狗就能測到。這種全新的檢測方式，將徹底改變我們對新冠肺炎的因應措施。」

醫療偵測犬CEO蓋斯特（Dr. Claire Guest）表示，她認為狗狗一定能聞出新冠病毒的氣味，也就能辨認出無症狀感染者；至於如何讓狗狗在安全的情況下聞氣味，研究團隊也正在想辦法。

報導指出，醫療偵測犬對特定癌症、帕金森氏的辨別能力，都已獲得肯定。團隊指出，1、2個月就能做好偵測犬訓練。洛表示，目前有4、5隻狗狗可上陣，預計每天可篩檢4至5千人

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(中時電子報)