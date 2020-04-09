台北城市科技大學化妝品管理系校友房宣伶，大三時透過校方產學合作的韓國美髮知名品牌JD ART HAIR，遠赴韓國實習一年，去年畢業前被在台的知名品牌韓國「歐巴美髮設計師」直接延攬，現在不只圓夢還兼設計師的翻譯，把顧客變髮成功最有成就感。

房宣伶不喜歡一成不變，大三時剛好碰到系上與韓國JD ART HAIR簽定友好交流協議合約，該品牌在韓國擁有78家高端美容院，在系主任王麗芬鼓勵下，她決定離開台灣的舒適圈到韓國實習一年，挑戰能耐。

房宣伶回憶當時隨著王麗芬主任抵達韓國首爾的高級髮廊，有些不安，因為韓語的聽說能力尚淺，髮廊每週安排一天上課，此外的時間到店內實習，設計師要她做的事一開始無法完全聽懂，為設計師準備染髮、燙髮的材料時，被設計師嫌動作太慢效率不夠，前半年的學習挫折感很大，初期還會打越洋電話向家人訴苦，後來她力圖轉變。

房宣伶說，為了增加自己的適應力，她強記每天在店裡常用的韓語單字與動詞，要求自己3個月內務必溝通無礙，晚上七點半下班後常忘了該先用餐，在店裡放著計時器，不斷練染髮上染膏的動作流程和速度，初期練習時，染好整頭的時間往往接近1小時，力求突破苦練一個月後，只要20分鐘，才達到韓國設計師口中的「快、狠、準」，即速度與品質皆兼顧，師傅看完點頭才算通過。

有一次客人飲品喝完，房宣伶因為忙著輔助多位設計師，沒有注意應去關心客人是否還要續杯，被設計師糾正，設計師告訴她，「服務業不只技藝要專業，更得有『眼力見』（韓語即觀察力），要有客人不說出口即猜出其需求的能力」，那次經驗讓她學習了一課。

這段韓國實習歷程，房宣伶習得技藝也克服了自己的膽小，養成獨立自主與解決問題的能力。在畢業前回台灣後也成功就業，被台灣的韓國知名「歐巴」美髮店延攬，不只當上助理設計師，另一個身份是要幫韓國籍設計師翻譯，讓每一位到店裡的客人都變身為「歐巴」、「歐妮」。

(中時 )