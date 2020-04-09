工研院9日上午召開線上記者會，解析防疫利器「熱影像體溫異常偵測技術」。（工研院提供／莊旻靜新竹傳真）

莊旻靜／竹縣報導

財團法人工業技術研究院9日上午召開一場線上記者會，由院長劉文雄、副院長張培仁、工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳等人共同參與，解析面對新冠肺炎的利器「熱影像體溫異常偵測技術」，可透過紅外線技術及自動人臉辨識，遠距離、大量偵測體溫，如今已應用於台北市中崙高中、經濟部等。

劉文雄表示，此場線上記者會也展現ICT的應用，由於面臨肺炎疫情的威脅，口罩國家隊也展現能量，工研院也因應開發技術，透過熱影像體溫異常偵測技術，可有助於防疫。

張培仁進一步說明，由於新冠肺炎患者有8成具有發燒症狀，體溫成為篩檢一大關鍵，現行量測體溫技術包含額溫、耳溫、紅外線等，工研院這套熱影像體溫異常偵測技術結合AI人工智慧臉部辨識，可快速辨識人臉，在應用上，即使民眾捧著咖啡經過，也只會測量人的體溫，而不會偵測到咖啡杯的溫度。

朱俊勳也說，這套設備最多可一次辨識9個人的溫度，且可遠距離監測，在人潮較多的地方，可有效縮短時間，作為大量人員進入場所篩檢用，並因有硬體補償的恆溫裝置，即使在室外、面臨巨大溫差，也可直接使用。

這套系統連結物聯網、可快速布建，在高人流的場所也不需考慮好的檢測環境，有助於快篩體溫，成為防疫利器。

＃防疫 ＃量體溫 ＃工研院 ＃中崙高中 ＃熱影像體溫異常偵測技術

(中時 )