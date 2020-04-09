新冠疫情重挫運輸業，台灣高鐵暫緩員工調薪計畫，何時重啟備受關注？高鐵昨日召開董事會，訂出連續二個月均達去年同期營收之70％以上時的「啟動開關」，若今年一整年都沒辦法達標，也會在今年12月強制啟動。

高鐵去年獲利頗豐，原定今年3月全體員工調薪3.42％，卻因新冠肺炎影響暫緩，引發員工反彈。不過因高鐵先前僅說「待疫情趨緩、營收回穩之時再行評估辦理」，被員工抨擊這叫自由心證，此案也在昨日董事會上討論。

經過討論後，高鐵已公告全體員工：經董事會同意2020年度調薪計畫之「再行評估辦理」時點基準，將於疫情趨緩且公司單月營收連續二個月均達去年同期營收之70％以上時，啟動調薪評估作業。惟如2020年度內營收無法達到前述基準者，則公司仍會於2020年12月啟動辦理。

根據最新出爐營運數字，高鐵3月合併營收僅23.78億元，較去年大幅下滑40.28％，連續第2個月創下歷史新低。

(中時 )