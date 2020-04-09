隨著全球疫情延燒，也加速台商回流布局腳步，鄉林建設今（9）日表示，近期台商加速回游，台北市士林「鄉林士林官邸」商辦大樓，也吸引不少通訊科技、醫美、精品與新創文創業前來洽租。

鄉林表示，台商回流資金持續增加可望破兆，但現有商辦供給不足且屋齡偏老舊，形成新創企業與欲擴充更新門面的買盤搶租A級商辦，「鄉林士林官邸」三月公開宣佈招租以來，到場洽談組數已超過42組，想一次分租數層或整棟打包的企業都有。

鄉林集團董事長賴正鎰透露，以通訊科技、醫美、康養、精品業和文創產業的外商居多，他們看好士林官邸內外地理風水與環境、建築設計與優渥交通條件，希望在此紮根，迎來產業升級與全新商機。

根據內政部統計處資料顯示，從民國80年到108年，近29年來全台核發辦公服務類建築物（商辦）使用執照的面積累計合計約1,981.2萬坪，對比經濟部現今仍存活公司的家數70.5萬家作計算，平均每一家公司可使用的辦公室面積僅僅28.1坪，居然比一般市售三房住宅的坪數還要小，如何做辦公室呢？這個數字很讓人訝異，而且，既有供給之商辦屋齡在20年以上者佔36%（民國88年以前核照者），也到了門面該大幅整修汰換的階段。

鄉林不動產研究室指出，雖然目前正值新冠肺炎疫期百業受波及，但台商回流快速，爭相砸錢搶租豪辦，光是台北市登記營業公司就多達17萬9,653家，很多企業苦覓商辦，優質商辦的市場稀缺性，推波助瀾，助使商辦租金上揚，很多企業不惜重資，要找一處適合企業文化的辦公地點，推波帶動A辦租金行情。

位於中山北路五段的「鄉林士林官邸」A辦，面對萬坪士林官邸公園，綠意盎然，視野開闊，緊鄰捷運士林站，交通便捷，而且三棟都是一層一戶，每戶坪數都在200坪以上，適合大型企業作為歐美流行的非典型商辦，扣除鄉林集團自己作為企業總部的樓層，僅剩18戶，最近也成了炙手可熱的商辦，每坪租金也上看3000元以上，不少企業主看好這是唯一正對萬坪官邸公園的頂級辦公室，紛紛預約賞屋卡位。

(工商 )