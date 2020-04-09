住展雜誌今（9）日公布最新調查指出，房市藍燈閃不停！隨疫情盪谷底，3月住展風向球連四藍，不過最近房市反而出現投資客「賣股買房」？！押寶疫情過後房市將反彈，使得房市現蹤置產客。

今天最新出爐的住展風向球，2020年3月總分為30.7分，較2月（28.9分）增加1.8分，分數中止連續五個月下跌，對應燈號則仍為藍燈，已連續四個月亮出藍燈。

風向球六大觀察指標呈現三升三平，其中預售屋與成屋供給、來人組數等三項分數上揚，廣告批數、議價率與成交組數等三項分數持平。

住展雜誌研發長何世昌表示，3月風向球分數上升的關鍵在於供給量增加，以及看屋人氣回溫所帶動，但成交速度仍然緩慢，跟著疫情上上下下，暫時還難雨過天青。

3月預售屋建案推案量約5百餘億元。

3月新釋出的成屋供給戶數也上升到近7百戶。

報紙廣告方面，3月旺季不旺，但業者銷售信心依舊低迷，報廣量僅接近0.6萬批。

在3月來人組數與成交組數方面，住展風向球追蹤的指標建案來人組數平均約為18.9組／週。

3月成交組數則約為1.6組／週，較2月（1.5組／週）微增0.1組。目前來看，相對低總價的房型買氣依然相對穩定。

何世昌指出，目前北台灣新建案市場起伏，幾乎完全隨著疫情搖擺。但令人意外的是，近期自住客似乎明顯縮手，投資客比例反而微幅增加，甚至有部份案場表示出現對股市失望而「賣股買房」的投資置產客，這種發展與原先預期自住客較不受影響截然不同，推測可能是投資客押寶疫情會在短期內結束、且結束後房價可能上漲有關。不過，投資客比例增加與賣股買房的行為是否會成為趨勢，恐怕還有待觀察。

(工商 )