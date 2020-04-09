高收益債基金投資風險升高？立委郭國文9日在立法院「爆料」，高收益債基金近期淨值蒸發許多，就連金管會主委顧立雄自己投資的高收益債基金也賠錢，顧立雄尷尬回應「這是個人理財行為」，但強調金管會近期已針對高收益債基金進行調查，「違約率並沒有升高」。顧立雄強調，高收益債基金就是高利率，但相對信評等級也較差，這些在基金募集時都必須「用顯著字眼跟消費者揭露」，同時最近這波高收益債基金淨值波動，主要是部分基金投資特定產業，如石油、頁岩油的公司，造成淨值波動。

郭國文是以顧立雄的財產申報揭露，連金管會主委投資的新興市場高收益債基金，也出現投資虧損，代表此投資目前風險極大，很多投資人可能連老本都賠掉了。

顧立雄對其個人投資並不願多回應，但強調金管會近期有對高收益債基金進行調查，要了解基金投資的高收益債是否集中特定產業，發生問題，顧立雄強調基金投資標的應要分散，目前這些高收益債基金投資的債券違約率「沒有明顯升高」，表示郭國文說的是基金淨值，即投資標的的價格跌價，但金管會看的是投資的標的違約率狀況，目前並沒有明顯違約增多的情況，也要求基金經理人多關注投資情況。

(工商 )