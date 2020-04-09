記憶體模組廠品安(8088)2020年3月營收2.12億元，創下2014年12月以來新高，也就是五年又四個月來最佳單月紀錄；第一季營收5.25億元，比去年同期成長約22%，展現記憶體產業首季淡季不淡之表現。

品安3月營收重回2億元以上，達2.12億元，月增27.35%，年增率31.64%，今年1-3月營收5.25億元，較2019年同期增加22.09%。

品安受惠第一季市場需求續旺，單季營收年增逾2成，也比去年第四季的營收3.84億元增長約36.69%，交出淡季中頗旺的成績，公司表示主要因DRAM漲價及代工數量成長帶動。

去年雖DRAM跌價，但品安積極提升代工業務比重之營運調整效益顯現，2019年稅後淨利約1.44億元，年增3.45倍，創下6年來新高，每股純益2.37元。去年度每股擬將配發2.08元現金股息。

(時報資訊)