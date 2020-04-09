IC設計股王信驊(5274)目前為全球市佔率最高的BMC(遠端管理理晶)供應商，但信驊並不因此而停下腳步，持續鍛鍊營運第二隻腳，Cupola360多影像拼接處理晶片就為其寄予厚望的另一把「寶劍」，董事長林鴻明對信驊這「寶劍」相當有信心，要拚坐穩四大應用的絕對優勢，不僅是是BMC，信驊同樣也要在即時影像處理晶片上做到「業界No.1」。

威潤、信驊以及勝捷光電於上月宣布共組大聯盟，搶灘車載視訊(Video Telematics)解決方案，瞄準北美、日本前裝及後裝車載視訊市場，身為信驊的合作夥伴威潤(6465)，對於這位IC設計股王也是豎起大拇指，董事長湯潤闊就說，信驊成為IC設計股王可以說是「其來有自」，雙方的合作會持續下去，「期望可以當信驊在車載市場中最大的客戶」!

以下為信驊董事長林鴻明接受專訪暢談：Cupola360多影像拼接處理晶片的內容：

問：Cupola360多影像拼接處理晶片(Cupola360 multi-image stitching SoC)是信驊繼BMC業務外，積極打造的第二隻腳，如何看待該產品的發展？

答：當初投入影像晶片其實可以算技術上的重大突破，由於影像處理的運算量非常大，實作上成本很高，以往都是偏重在後置處理，但信驊在技術上找出可以做出即時拼接的關鍵，且發現該晶片的應用不僅僅限於攝影，包括現今當紅的視訊會議、車載市場，甚至是高階析度的監視，高階析度的監視必備的是廣角，再加上當下AI(人工智慧)的導入，對傳統單一鏡頭是有難度的，這就是信驊很大的機會。

問：對於Cupola360多影像拼接處理晶片在信驊扮演的角色有何期許？答：當初在設計Cupola360晶片第一代產品時只想到攝影，所以目前也積極透過第二代產品導入更多的可能性，將功能補齊，目前信驊Cupola360晶片主要有四大族群的應用客戶，包括比較偏消費市場的即時線上轉播、車載、視訊會議，以及高解析度監控(內含AI或是人臉辨識等)，如果可以在這個新領域做到業界No.1，加上已經站穩的BMC領域，信驊未來營運動能相當可觀。

問：信驊預計目標4年內、要力拚達營收占比20%，有特別鎖定的客戶群、產業或是市場嗎？

答：如果以4年內要力拚達營收占比20%來估算，則一年營收就要超過10億元，「有機會、也有挑戰」，以目前四大應用領域中，視訊會議佔比最高，主要是因為信驊Cupola360晶片在視訊會議市場中具有「絕對優勢」，加上現在因為新冠肺炎疫情，也為視訊會議帶來很多Design in的訂單，信驊也希望透過下一代晶片開發，讓四大領域應用都可以有絕對優勢。

問：本次和威潤合作，打造車載視訊大聯盟的心得？

答：從本次的合作深刻感覺出威潤很積極，反映出台灣中小企業創新的精神，也從中體會出台灣的中小企業在走向長遠發展的路上，關鍵技術的協助是重要的一環，將格局延伸來看，一個國家產業要起來，關鍵供應商很重要，但反過來看，向信驊這樣的晶片設計公司，也可以透過下游終端場，獲得更多市場訊息、青睞的規格，將其反映在研發上的需求，這絕對是一個「魚幫水、水幫魚」的合作。

威潤、信驊以及勝捷光電於上月宣布共組大聯盟，搶灘車載視訊(Video Telematics)解決方案，瞄準北美、日本前裝及後裝車載視訊市場，在合作夥伴眼中的信驊，威潤董事長湯潤闊也比讚，他表示，信驊成為IC設計股王可以說是「其來有自」，一旦鎖定目標就會全力以赴，其在嚴格度、專業度上都展現出積極，威潤透過和信驊的結盟，將原本的車載監視系統導入即時影像處理，以目前市面上產品來說，信驊的Cupola360多影像拼接處理技術在業界具有領先地位，加上其無縫技術，可以讓威潤透過和信驊的攜手，打開市場知名度以及增加客戶黏著度，打造共贏的產業格局。

談到產品的進度，湯潤闊說到，本次雙方合作的產品威潤方面「Ready」，規劃今年7月就會有產品出來，有機會在8、9月放量，屆時合作的成果就將開花結果，該產品主要針對北美、日本市場，會針對各兩地需求有不同產品結構設計，他也肯定的表示，現在只是雙方合作的初期，兩造的合作會一直持續下去，也非常期待信驊Cupola360的第二代產品，「期望可以當信驊在車載市場中最大的客戶」!

(時報資訊)