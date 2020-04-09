據大陸國家衛生健康委員會網站9日消息，4月8日0至24時，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例63例，其中61例為境外輸入病例，2例為本土病例(廣東2例)；新增死亡病例2例(湖北2例)；新增疑似病例17例，其中16例為境外輸入病例，1例為本土病例(黑龍江1例)。

當日新增治愈出院病例91例，解除醫學觀察的密切接觸者1848人，重症病例減少13例。 境外輸入現有確診病例729例(含重症病例31例)，現有疑似病例71例。累計確診病例1103例，累計治愈出院病例374例，無死亡病例。

截至4月8日24時，據31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1160例(其中重症病例176例)，累計治愈出院病例77370例，累計死亡病例3335例，累計報告確診病例81865例，現有疑似病例73例。累計追蹤到密切接觸者716889人，尚在醫學觀察的密切接觸者12510人。

湖北無新增確診病例，新增治愈出院病例45例(武漢45例)，新增死亡病例2例(武漢2例)，現有確診病例401例(武漢398例)，其中重症病例137例(武漢135例)。累計治愈出院病例64187例(武漢47036例)，累計死亡病例3215例(武漢2574例)，累計確診病例67803例(武漢50008例)。無新增疑似病例，無現有疑似病例。

31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者56例，其中境外輸入無症狀感染者28例；當日轉為確診病例15例(境外輸入15例)；當日解除醫學觀察32例(境外輸入7例)；尚在醫學觀察無症狀感染者1104例(境外輸入364例)。

(旺報 )