中選會17日將討論高雄市長韓國瑜罷免案，高雄綠營議員9日開記者會，質疑外傳韓市府趕在人事凍結前，將大幅度調動人事，恐達百人以上；對此，高市新聞局長鄭照新駁斥，表示這項傳言根本是空穴來風，「是否過去舊市府擔任幕僚的朋友，有大量人事調度的經驗，把經驗直接揣測在現在韓市府的人事任用上？」他強調韓市府一切依法行政。

高市民進黨團今日開記者會，要求韓市府在罷免投票前等同進入看守期，不可輕舉妄動，並指外傳市府近期會有上百人的大幅度人事調動，甚至動用第二預備金蓋公園。

「這是空穴來風的傳言！」鄭照新說，包括退休人員遞補，本來就有正常的零星調動，至於所謂的「百人調動」，市府內部向各局處詢問，都沒有這回事，各局處首長聽了更是一頭霧水，「是否過去舊市府擔任幕僚的朋友，有大量人士調度的經驗，把經驗直接揣測在現在韓市府的人士任用上，我們沒有本事，也做不到這樣的事情」。

鄭照新指出，依據任用法26條之1，中選會宣布罷免案成立後，市府確實必須人事凍結，高雄市府一切依法行政，感謝議員關心，只是議員關心的並非法律規範的部分。

而利用二備金蓋公園，鄭照新強調完全誤傳，這是民政局用墊付款，進行一區一公園政見實踐，過去里政會報，鄉親向韓市長建議，認為公園應有在地文化融合，韓市長指示民政局等相關單位辦理，跟高雄在地基層民意結合。沒有動到二備金，但有向中央爭取補助款，也不排除任何財源使用。

媒體詢問，前新聞局長王淺秋以什麼身分代表韓國瑜向台北高等行政法院遞出聲請停止執行狀？鄭照新說，王淺秋是高市府無給職市政顧問，接受市長委託遞狀，但僅止於負責遞狀，之後整個市府團隊重點仍是市政及防疫，司法部分全交由律師辦理。

談到議會延會，鄭照新說，這是議會自主決定，市府不介入，且向議會確認結果，並非無限期延會，而是先決定延會，再擇日開會決定開議日期，市府包括韓市長昨天已完成最後一場各局處向市長業務報告，已做好如期開議的準備，也期盼議會早日克服疫情挑戰，希望早日到議會報告。

另有媒體問到，高雄放無薪假人數全台最多，鄭照新表示，相關數據請業管單位統計之後，再向外界報告，但他坦言，受疫情影響，人民確實苦哈哈，高雄是最早提出紓困方案的市府，希望與市民一起團結，也希望議會在經費上多幫忙，協助市民度過難關。

(中時 )