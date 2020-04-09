據《澎湃新聞》報導，美團外賣數據顯示，截至8日中午12點，武漢已有近6成餐飲商家恢復外賣業務，一家餐飲負責人就表示，考慮到解封後堂食（在店內用餐）可能短期內難以恢復，他想透過外賣「突圍」。

(旺報 )