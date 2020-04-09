武漢近6成餐飲商家恢復外送 內用短期難恢復 11:412020/04/09 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《澎湃新聞》報導，美團外賣數據顯示，截至8日中午12點，武漢已有近6成餐飲商家恢復外賣業務，一家餐飲負責人就表示，考慮到解封後堂食（在店內用餐）可能短期內難以恢復，他想透過外賣「突圍」。 (旺報 ) #餐飲 #外賣 #短期 #業務 #武漢 #大陸 #內用 #外送 也許您會感興趣 推薦閱讀 外送人生樂到家 04:102020/04/05 國際大事 送美食算啥 溫泉也能到府 04:102020/04/05 國際大事 陸媒：武漢規模以上工業、服務業復工率均逾9成 10:422020/04/06 兩岸 餐飲業搭外送 營運突圍 04:102020/04/07 財經要聞 武漢8日解封 官方加強戒備 04:102020/04/07 全球財經 大陸首現單日無新增死亡病例 09:492020/04/07 兩岸 戶戶送退出台灣 foodpanda祭兩招救人救店 18:512020/04/07 財經 經濟部：外送補助只給餐飲業者 不給外送平台 22:082020/04/07 財經 「戶戶送」退出台灣 foodpanda兩大政策 助店家、外送員度難關 04:102020/04/08 產業．科技 《經濟》經部端補助 是給餐飲業、非外送平台 09:092020/04/08 財經 兩岸熱門新聞 美陷泥淖 陸專家籲適度對台動武 - 焦點新聞 - 旺報 陸全境新增63例確診 2例本土病例 - 兩岸 - 旺報 陸學者語出驚人：美國把疫情推給WHO、大陸 - 兩岸 美國務卿：因疫情報告遲緩懲罰中國還太早 - 兩岸 - 旺報 不顧疫情瘋狂練兵 陸媒：警惕美軍反常動向 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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