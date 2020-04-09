北市公有市場9日起攤商須戴口罩，新北市甚至對沒戴口罩攤商祭出罰則，副市長黃珊珊今早前往光復市場視察，她說，處罰不是目的，如有違規勸導也就夠了，大家都配合得很好，未來中央有統一規定所有人要戴口罩，就配合辦理。

新冠肺炎疫情延燒，北市府宣布自今起48處公有市場、商場攤商強制戴口罩，進出市場的顧客採勸導，攤商若不願配合，將取消販售資格。

黃珊珊早上到光復市場視察，攤上全都戴上口罩，不過，有人雖戴著口罩但沒有遮住鼻子，她表示，戴口罩工作比較辛苦，但希望為防疫能夠忍耐一下，這段期間會盡量勸導把口罩壓緊、壓實。

黃珊珊指出，公有市場攤商都必須戴口罩，民眾進到公有市場會則先勸導，但看起來顧客都有戴，由於攤商口罩都是中央統一配置，所以數量都還足夠，執行上沒太大困難，但量體溫的人力可能會不足，市場處將透過就業方案調派人力支援。

至於新北市對攤商沒戴口罩就依《食品衛生安全法》勸導，屢勸不聽就開罰，北市市場處長陳庭輝說，台北市也是用相同法律管理，原則上攤商都配合得很好，現階段沒有開罰問題，現階段顧客要用勸導方式，未來中央有統一規定所有人要戴口罩，就配合辦理。

黃珊珊強調，處罰不是目的，公有市場攤商原則上都配合市府政策，如果有相關違規，勸導也就夠了，攤商都會配合規定，市府也會有相關管理人員進行不定期檢查。

(中時 )