新冠肺炎疫情在全球肆虐，台灣在這波疫情猛攻下，確診也緩慢增加到3百多例。但現在卻傳出前總統陳水扁自爆，他「手機疑似『群聚感染』肺炎」，「先是居家隔離，最後搭計程車送急診...經過搶救才出院」。網友看傻眼，「別嚇我」、「雖然貼文很有創意，但這種時候不要開玩笑！」。

2020總統大選前，阿扁一度用網路直播的方式，多次發表評論，選後他改用圖文的方式，向外界傳遞時事看法，手機成為他與社會溝通的橋樑。

前總統陳水扁今9日在臉書「陳水扁新勇哥物語」發文。(圖/翻攝自 阿扁臉書)

原來，阿扁今9日在臉書「陳水扁新勇哥物語」發文，自稱自己的蘋果IPHONE手機疑似「群聚感染」「肺炎」，「先是居家隔離，最後搭計程車送急診...」，經過搶救才出院。

阿扁指出，自己在「鬼地方」不知智慧型手機是何物，自嘲是連LINE都不會用的邊緣人，如今自己有了用手機的自由，整天寫「新勇哥物語」和「看圖說故事」系列，對於手機故障進廠維修，他感嘆自己像稻草人，過了1天魂不守舍的日子。

(中時電子報)