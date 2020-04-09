新冠肺炎疫情肆虐全球，藝人侯昌明與曾雅蘭的愛女於去年赴美讀書，因此碰上這波疫情。侯昌明透露，相較之下，台灣比較安全，真的很希望女兒趕快回到身邊，可是又可能面臨退學危機，只好讓她繼續待在美國，「我應該還有一段失眠的日子吧，侯塞蕾真的好想妳哦。」

侯昌明坦言，已經好幾天睡不好了，因為新冠肺炎疫情關係，許多在國外留學的孩子紛紛搭機返回台灣，當然他們的孩子也不例外，但事前已經不止一次與美國學校溝通，結果都得到如果不能在重新開放回校上課前準時報到，那麼就會被退學的回覆。

一家人日前為女兒送機。

侯昌明表示，現在美國的疫情還不明朗，誰能保證回台後，可以如期在學校開放後坐飛機回去呢，等於在回台灣與被退學間提心吊膽，這樣的抉擇真的很困難；而女兒則懂事地說，「如果後果是退學，那我只好忍耐待著，把這學期的學業完成。」

聽到這裡，侯昌明心疼地說，「寶貝，妳不知道爸爸的心裡有多掙扎、有多心疼、有多擔憂。」他無奈指出，自己也很想不顧一切叫女兒回來，但又必須尊重女兒的選擇，因為自己並不能為女兒的人生負責，真的好難、好難，「不知道還有多久全家人才能團聚？不知道這段時間你熬得住嗎？」字字句句都吐露出父親對女兒的擔心。

另外，侯昌明也向《ETtoday星光雲》表示，由於美國疫情嚴重，當地出現排華現象，聽聞友人在洛杉磯念大學，結果被對臉咳嗽，因此再三叮嚀女兒，一定要戴口罩、千萬不能有事。

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(中時電子報)