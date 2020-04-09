華航3月30日從美國紐約飛台灣的CI011航班，累計共10人確診，指揮中心擬對全機採檢。胸腔暨重症科醫師黃軒表示，搭機坐這位置，恐與他人近距離接觸64次，不過把握這3招，可避免機艙感染。

醫師黃軒分享「美國飛行健康研究小組」的研究發現，搭飛機坐走道、中間位置的人人，較容易與他人產生產生近距離（小於1公尺）接觸。此外，2018年也有研究指出，靠窗乘客僅43%會到處走、靠走道乘客卻有80%會走動；以發生近距離接觸的次數而言，靠窗者會出現12次、中間者58次、走道者則多達64次。

醫師黃軒分享，該研究團隊指出，選坐靠窗並留在座位上，可減少機艙走動、觸碰物品，進而降低與傳染病接觸的可能性。反之，一直離開座位的人（中間者和走道者），就可能有機會暴露在傳染病的接觸。

醫師黃軒提醒，在飛機上的接觸，相對來說都很短暫，若是坐在靠走道也不必太擔心，雖然很多人經過，但走的也很快，要傳染給特定旅客的機率其實很低。，

華航CI011班機確診者座位圖。（中時資料照,陳人齊）

醫師黃軒也說，指揮中心決定要對該班機乘客全數篩檢，他很期待結果是否會與美國研究結果相同或有差異。並叮嚀大家，機艙內的傳播是可避免的，接觸任何東西都要洗手，並全程配戴口罩，在航程中，也應避免觸摸自己的口鼻臉。

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(中時電子報)