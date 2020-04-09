富邦悍將趕在開季前終於全數談約完成，主力球員林益全、胡金龍、林哲瑄與陳鴻文均以優異表現獲得二年複數年合約，林益全平均月薪72.5萬元全隊最高，胡金龍薪資微幅調降，從去年75萬降成平均月薪70萬，仍是隊上第二高。獲得2019中華職棒最佳進步獎肯定的陳仕朋，加薪112%為全隊最多。

悍將今年共有4名球員簽下平均月薪超過50萬的複數年合約，包含去年寫下生涯150轟與1500安等多項紀錄的林益全，以及同樣為悍將火力輸出中心棒次的胡金龍，獲得平均月薪72.5與70萬元的二年合約。隊長林哲瑄平均月薪60萬元、終結者陳鴻文53局的投球任務中，繳出20次救援成功與WHIP0.85的超水準表現，也獲得平均月薪50萬元的2年合約，也是本土投手群最高薪。

領隊蔡承儒表示：「考量去年有多位球員繳出生涯最佳的好表現，一軍團隊整體薪資較去年又上升一些，希望能激勵更多球員能有好的表現，共同幫助球隊拿下隊史首座總冠軍。」

悍將與陳鴻文簽下平均月薪50萬的二年複數合約。（富邦悍將提供）

2016年加盟中華職棒的陳仕朋，在經過二年的二軍磨練後，去年在一軍先發23場，主投124局拿下11場勝利，月薪從8.5萬倍增至18萬元，調整幅度為全隊最高，同年以自主培訓身分加盟的游霆崴，也以優異的表現獲得加薪3.5萬，新球季月薪為11萬元。去年19次中繼成功寫下個人生涯新猷的林羿豪，新球季月薪調至33萬元，同樣以優異表現共同撐起牛棚的中繼投手群王尉永、范玉禹、歐書誠及張竣龍也都獲得超過30%的加薪，月薪分別上升至12、11、10、10萬元。另外，羅國華、張耿豪、賴鴻誠與倪福德新球季月薪則是調降4-9萬元不等。

捕手方面，去年出賽65場的主戰捕手林宥穎，以生涯新高的34分打點獲加薪至29萬元。2018年加盟的戴培峰也獲得加薪肯定，新球季月薪來到10萬元大關。方克偉則是減薪3萬元，今年月薪15萬元。

陳仕朋2020年月薪18萬 加薪幅度112%為全隊最高。（富邦悍將提供）

2018年第二輪加盟的王正棠，去年球季擔任球隊主力二壘手表現稱職，球隊予以加薪6萬元的肯定，新球季月薪15萬元。同樣為新生代球員的范國宸連續第二年獲加薪獎勵，月薪再上漲至14萬元。去年出賽110場達生涯新高的李宗賢加薪2萬，新球季月薪16萬元。重砲手高國麟加薪1.5萬，新球季月薪17萬元。蔣智賢與張正偉2020年月薪分別為33與17.5萬元。高國輝與陳品捷月薪則調降至40與22萬元。

2020年富邦悍將調薪幅度表。（富邦悍將提供）

(中時 )