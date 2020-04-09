傳范冰冰找薇婭合作被打槍。（圖／翻攝自薇婭viyaaa微博）

38歲大陸女星范冰冰兩年前捲陰陽合約風波，不僅重創工作事業，感情方面也不順，與李晨4年感情告吹。媒體報導，范冰冰近來積極復出，接演國際電影《365》，又在網上變身美容教主從事電商事業，傳她曾找知名網紅薇婭合作開直播卻被打槍，去年和朋友合資風光開幕的美容院也收攤了，復出之路蒙上一層陰影。

范冰冰2018年因陰陽合約風波被約談神隱多月，最後被罰約40億台幣作結，不久她曬出道歉信，工作上逐步復出，代言眼鏡等時尚美妝品牌，去年3月和造型師好友所開的美容院盛大開幕，李晨、范丞丞、張鈞甯都現身站台，據《鏡周刊》報導，怎知美容院營運一個多月後就低調收攤。

實體開店碰一鼻子灰後，范冰冰便將重心放回個人美妝品牌，知情人透露，范冰冰團隊看上了時下人氣最旺的兩位網紅李佳琦與薇婭，因李佳琦已和Angelababy合作，他們便決定聯繫曾說是范冰冰粉絲的薇婭，但薇婭最終竟回絕范冰冰，讓人不禁心疼過去的人氣女王范冰冰竟遭吃閉門羹。

(中時電子報)