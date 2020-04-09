林姓男子在父親開設的公司掛名擔任監察人，辛苦讀書準備考試，前年考上高考後分發到高院擔任技士，沒想到父親忘了幫他除名，高院查出後主動層報，司法院長許宗力立即移送懲戒，公懲會認為林男違反公務員不得兼職規定，判他申誡處分。

高院調查指出，林男從2018年考試錄取分配至高院訓練學習，隔年合格任職技士，但高院清查後發現他從2016年4月25日起即就在父親開立的家族企業擔任監察人，他從未參與公司之經營，也未領取任何報酬，且今年初被高院通知後，驚覺疏失隨即申請解任監察人。

林男說，公司是父親開立之家族企業，是非常小的公司，已十幾年沒請員工，只有父親一人經營及管理，因為是「股份有限公司」，股東要4人以上，所以當年父親就拿同意書要他簽名擔任監察人，因為是家人，他沒看內容是什麼就直接簽名。

他說，2018年起自己全職準備高考，為了能讓健保及勞保能持續，在他父親公司底下當員工，並未領任何薪水，每天都是在讀書準備考試，2018考上高考後到高院報到，忘了有擔任監察人乙事，今年人事室通知他，他才驚覺公務員不能兼職，父親也立即為他申請解任。

林男說，他擔任公務員期間做每件事情都是全力以赴，事情皆於期限前完成無推延，交待事務皆儘速完成，望長官給他一次機會，從輕發落，以後絕不做任何違法之事情，如有發生願意接受任何更嚴重之懲處。

公懲會認為，禁止公務員兼職是為了防杜公務員利用職權營私舞弊，有辱官箴，影響公務及社會風氣，只要違反規定就有懲戒之必要，林的行為嚴重損害政府之信譽應受懲戒，判他申誡。

(中時 )