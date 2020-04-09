新冠肺炎疫情人心惶惶，指揮中心昨宣布新增3名確診個案，其中案379是1名北部30多歲女性，指揮中心不願透露太多細節，北市8日晚間又傳出，有知名酒店女公關疑似確診，衛生局有派人登門稽查，對此，北市衛生局疾病管制課長余燦華表示，相關情況仍在調查中。

新冠肺炎持續延燒，許多高風險地方，民眾不敢聚集，但仍有不少酒客仍會進出聲色場所，北市就傳出，某知名酒店有疑似個案，外傳女公關年紀約30歲，4日有發燒和流鼻水症狀，並表示身體不適後就沒去上班，但有相關人士指出，該名女公關仍有去上班的情況，且據了解，公關多屬經紀公司，常需支援其他酒店，接觸客人恐超過50人以上。

消息傳出後，引發不少男客緊張，對於北市衛生局是否與警方一同到酒店稽查，衛生局未正面回應，昨晚北市府發言人也立即回應；對於是否有針對酒店稽查和消毒，北市府未正面回應，北市府也強調，針對轄內確診案例配合中央政策，有完善的SOP，請民眾勿過度恐慌。

北市府知情人士也透露，該酒店已告知會暫停營業至22日，預計23日將重新營業；衛生局回應，如有接獲中央通知，就會啟動疫調，了解接觸的情形，相關情況仍在調查中。

(中時 )