新北市永和警分局正橋派出所獲報，警員李卓彥、吳孝毅立即趕往現場，將許男由橋墩上拉下，及時挽救一條寶貴生命。（永和警分局提供）

20歲許姓男子1日因心情不佳，在新北市永和區中正橋上跨坐在橋墩上意圖輕生，永和警分局正橋派出所獲報，警員李卓彥、吳孝毅立即趕往現場，將許男由橋墩上拉下，及時挽救一條寶貴生命。

警方到場時，許男已脫掉鞋子跨坐在中正橋橋墩並作勢要往下跳，警方獲報同時通知消防隊到場協助，到場時詢問許男原因均不回應，眼看許男隨時可能跳下，情況十分危急。

由消防員先與其溝通詢問原因分散注意力，待其不備時將許男由橋墩上拉下，安撫其情緒，期間許男情緒仍十分激動又欲衝出車道意圖輕生，所幸警員李卓彥與消防員立即將許男壓制後送上救護車，再由警方陪同前往醫院就診；另一方面通知家屬到醫院照顧，避免了一樁憾事發生。

永和警分局表示，民眾若遇到不如意的事情，萌生輕生念頭時，可撥打1995生命線、1980張老師或0800778995衛生福利部疾病管制署24小時安全專線諮詢，請珍惜生命。

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(中時 )