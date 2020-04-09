代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，2020年3月總分為30.7分，較2月份(28.9分)增加1.8分，分數中止連續五個月下跌，對應燈號則仍為藍燈，已連續四個月亮出藍燈。風向球六大觀察指標呈現三升三平，其中預售屋與成屋供給、來人組數等三項分數上揚，廣告批數、議價率與成交組數等三項分數持平。住展雜誌研發長何世昌表示，3月風向球分數上升的關鍵在於供給量增加，以及看屋人氣回溫所帶動，但成交速度仍然緩慢，跟著疫情上上下下，暫時還難雨過天青。

何世昌分析3月份市況，整體可謂是「開高走低」。3月上旬延續2月下旬好轉的氣勢，來人與成交組數均明顯且同步增加，但隨著境外移入確診人數快速上升與台股連日重挫，以及歐、美各國疫情加劇，3月中旬市況開始走弱，買方出手意願快速冷卻。

何世昌指出，目前北台灣新建案市場起伏，幾乎完全隨著疫情搖擺。但令人意外的是，近期自住客似乎明顯縮手，投資客比例反而微幅增加，甚至有部份案場表示出現對股市失望而「賣股買房」的投資置產客，這種發展與原先預期自住客較不受影響截然不同，推測可能是投資客押寶疫情會在短期內結束、且結束後房價可能上漲有關。不過，投資客比例增加與賣股買房的行為是否會成為趨勢，恐怕還有待觀察。

3月預售屋建案推案量約5百餘億元，新釋出的成屋供給戶數也上升到近7百戶，雖然3月份進入傳統推案與購屋旺季，新成屋、預售屋供給量同步增加，但業者的銷售信心依舊低迷，3月份報廣量僅接近0.6萬批。

在3月來人組數與成交組數方面，住展風向球追蹤的指標建案來人組數平均約為18.9組/週，較前月(17.9組/週)增加1組/週。另外，3月成交組數則約為1.6組/週，較2月(1.5組/週)微增0.1組。目前來看，相對低總價的房型買氣依然相對穩定。

雖然3月份來人組數、成交組數表現均比2月微幅上揚，但2月原是新建案市場淡季，而3月應是售屋旺季。很顯然的，3月市況遠遜於預期，沒有旺季應有的水準，主要因素仍是與新冠肺炎疫情蔓延全球衝擊購屋信心有關。

(時報資訊)