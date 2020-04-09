全球疫情持續延燒，企業居家辦公、學校遠距教學日益普遍，視訊會議軟硬體需求大增。繼「Taiwan Can Help」在國際間引起關注，台灣精品希望以「Taiwan Excellence Can Help」為號召，集結台灣精品廠商力量，共同協助面對疫情。

台灣的資通訊產業具備完整產業鏈，是全球科技鏈重要一環，我國資通訊廠商產品不斷推陳出新，整合資源提供解決方案。因應視訊會議、遠距教學需求量大增，台灣精品廠商的產品及服務為疫情所造成商務運作上不便利之處帶來解決方案。

甫以機械式手臂無線實物攝影機獲第28屆台灣精品金質獎的圓展科技指出，疫情不斷延燒，全球視訊會議、遠端教學等兩大產品線明顯成長。圓展透露，目前正積極與多個視訊會議軟體接洽合作，其產品與市面上最受歡迎的視訊會議軟體完全相容，利於民眾操作使用。

專注網路影音串流設備的卡訊電子表示，最近疫情肆虐，明顯感受到視訊會議設備詢問度激增，尤以印度、菲律賓及韓國最為明顯，義守大學及中山大學EMBA課程最近也安裝了遠距教學設備，呼應其官網上推廣「停課不停學」的遠距教學直播系統。

同樣是台灣精品常勝軍的合勤科技、友訊科技、訊舟科技及威聯通科技等企業，也在這波居家辦公需求商機中看到綜合接入設備、無線路由器、基地台及雲端儲存設備等產品業績成長一到兩成。

此外，訊連科技的「U會議」獲美國MSN.com選為「2020年最佳網路視訊會議軟體」，除了科技部、工研院、工業局等政府機構及公協會掛保證之外，全台近百所大專院校也申請使用，近期因應遠距教學需求，開設多個Webniar研討會，免費教導老師如何使用相關軟體。

外貿協會表示，第29屆台灣精品選拔已經開始徵件，綜合研發、設計、品質及行銷等4個面向評選出最具「創新價值」的台灣精品，獲獎者將可加入台灣產業形象廣宣計畫。

(時報資訊)