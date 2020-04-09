台鐵運轉員脫口罩吹口哨。（潘千詩翻攝）

因疫情關係，交通部宣布，自4月1日起全面實施無戴口罩者禁運後，台鐵產業工會今天表示，產工接獲反應，有民眾因火車進出站時，對站員拉下口罩吹哨示警，讓旅客產生疑慮。產工訴求，台鐵局應提供用手按的電子哨，避免員工脫口罩吹哨音。

台鐵產工秘書長魏豫綾表示，一般火車進站前約30秒，運轉員、嚮導及列車長等會吹口哨，提醒乘客火車即將進站、不要靠近月台，火車關閉車門要離開，同樣會以哨聲提醒旅客不要靠近。

魏豫綾說，由於4月1日起規定，搭乘大眾運輸一定要全程戴口罩，但台鐵人員因工作需要，得拉下口罩吹口哨，且頻繁吹口哨時常常是月台擁擠的時候，導致近期旅客經常投以異樣眼光。

產工表示，過往因為沒有疫情，所以沒有穿脫口罩吹哨的問題，現因疫情關係，台鐵局提供的口哨，員工大多掛在識別證上，又因為要就口吹暴露在外的哨子，吹大聲的時候偶爾會有口沫噴發。

產工訴求台鐵局改提供「手按式電子哨」，避免脫罩吹哨，也可以消除旅客及台鐵員工彼此對染疫的疑慮。產工初估，約3000名員工須更新裝備，電子哨價格從200元至800元不等。

(中時 )