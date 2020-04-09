大陸創投公司啟明創投9日宣佈，該公司完成第七期美元基金的募資，新基金的規模為11億美元，將專注於醫療健康和TMT（數位新媒體）兩個領域的早期投資。

信報財經報導，啟明創投前期基金的出資機構再次支持第七期美元基金的募集，同時迎來幾家新的出資機構。和以往一樣，啟明創投所募集的絕大部分資金來自於享有盛譽的大學捐贈基金、慈善基金、家族基金和養老金基金等。

(工商 )