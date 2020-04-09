啟明創投完成11億美元基金募資 11:132020/04/09 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸創投公司啟明創投9日宣佈，該公司完成第七期美元基金的募資，新基金的規模為11億美元，將專注於醫療健康和TMT（數位新媒體）兩個領域的早期投資。 信報財經報導，啟明創投前期基金的出資機構再次支持第七期美元基金的募集，同時迎來幾家新的出資機構。和以往一樣，啟明創投所募集的絕大部分資金來自於享有盛譽的大學捐贈基金、慈善基金、家族基金和養老金基金等。 (工商 ) #啟明 #創投 #基金 #第七期 #募資 也許您會感興趣 推薦閱讀 Fight COVID-19 全球首檔抗疫債 募資30億美元 04:092020/04/05 財經要聞 市場不確定性攀升 亞企大咖 出脫熱門新創股 04:092020/04/05 全球財經 2020 理柏台灣基金獎：9家資產管理公司囊括5項以上大獎 15:232020/04/06 財經 《基金》美股基金上周轉流入48億美元 創近8周最大吸金 17:052020/04/06 財經 全球債基金貨幣避險 疫情亂世抗跌 04:102020/04/07 投資理財 《基金》「母子基金」帳戶操作 投資機會一手掌握 10:002020/04/07 財經 《業績-金融》玉山金3月稅後盈餘12.8億元 年減23％ 17:052020/04/07 財經 生技醫療 下修即買點 04:102020/04/08 投資理財 永豐台股ESG永續基金 4月15日開募 04:102020/04/08 產業特刊 美盛獲2020理柏台灣基金獎 20:312020/04/08 財經 財經熱門新聞 台股好戲僅15分鐘！散戶別鐵齒注意3件事 - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 瑞幸爆財務造假 老謝：台灣投資人也吃過福建幫苦頭 - 財經 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 - 工商 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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