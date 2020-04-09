新冠肺炎疫情帶動線上娛樂及遠程辦公需求，據市場調研機構Sensor Tower數據，影音分享平台TikTok（抖音海外版）在3月全球非遊戲下載榜奪冠，總下載量達到1.15億次，年增98.4％，當中印度市場貢獻29.5％下載量，巴西市場貢獻9.4％。

視訊會議應用程式Zoom也躋身前三，從App Store表現看，Zoom上月在全球iPhone用戶中的下載量登頂。不過Zoom近期被爆出有安全漏洞，陸續遭機構禁用，恐將衝擊公司業績表現。

(工商 )