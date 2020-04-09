全球瘋抖音 抖音海外版3月奪全球下載奪冠 11:132020/04/09 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情帶動線上娛樂及遠程辦公需求，據市場調研機構Sensor Tower數據，影音分享平台TikTok（抖音海外版）在3月全球非遊戲下載榜奪冠，總下載量達到1.15億次，年增98.4％，當中印度市場貢獻29.5％下載量，巴西市場貢獻9.4％。 視訊會議應用程式Zoom也躋身前三，從App Store表現看，Zoom上月在全球iPhone用戶中的下載量登頂。不過Zoom近期被爆出有安全漏洞，陸續遭機構禁用，恐將衝擊公司業績表現。 (工商 ) #全球 #抖音 #下載量 #Zoom #下載 也許您會感興趣 推薦閱讀 史上最大宅經濟潮 14:002020/04/05 財經 疫情掀遠端上班潮 Zoom一夕爆紅 客服難招架 04:092020/04/05 全球財經 教育部通知各級學校 停止用ZOOM進行遠距教學 17:032020/04/07 生活 教育部禁用Zoom 宅神酸：學校教學是有什麼機密？ 21:372020/04/07 生活 教育部禁zoom 台大師痛批：一個月努力歸零 22:282020/04/07 生活 在家太無聊 首季買APP金額創紀錄 04:102020/04/08 財經要聞 抖音助湖北復甦 13市長直播行銷名產 13:592020/04/08 兩岸 ZOOM在台灣變政治問題？台大教授：決策過程「快速」讓人無奈 20:242020/04/08 生活 網問哪個視訊軟體安全？竟然釣出唐鳳本人了 00:242020/04/09 生活 352名Zoom用戶資料在暗網遭盜賣 Google禁員工使用 10:392020/04/09 科技 財經熱門新聞 台股好戲僅15分鐘！散戶別鐵齒注意3件事 - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 瑞幸爆財務造假 老謝：台灣投資人也吃過福建幫苦頭 - 財經 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 - 工商 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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