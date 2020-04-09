昨（8）日是「世界地球日」50周年，立委洪申翰在立法院衛環委員會提出五大修法主張，要求環保署制定完善的氣候變遷相關法規，並主張制定「碳定價」和加強科學研究資源。

洪申翰提出五大修法方向：《溫管法》應比照《食安法》由中央統籌協調機制、明訂各部會權責、法規應設彈性調整的「調適」專章、制定「碳定價」形成誘因以及強化研究資源以結合政策規劃。他說，氣候變遷政策及《溫管法》修法議題背負許多來自民間期待，環保署在修法過程應善盡公民參與的工作與責任，並且希望不是殘補式的修法，而是為台灣的氣候治理提供完整的法規建置，要提出一部能為未來解決問題的氣候法制。

洪申翰指出，《溫管法》應明訂由行政院成立「氣候與能源會報」，建立中樞協調機制；他說，在氣候變遷政策上，目前工業、製造、運輸等部門還有許多努力空間，各部會應該更負責任的積極因應，該法應明訂各部會權責，強化預算分配與政策工具。

為了讓行政機關能有效執行《溫管法》，洪申翰提出「制定碳定價」和「科學研究資源」兩大主張。他認為，「制定碳定價」必須要抱持審慎但具企圖心的態度，必須能實質達改變行為的減量效果，或是一定的市場機制，讓碳定價形成有效的誘因；他指出，目前的氣候科研資源零散不足，在修法的過程中要連結研究端與政策端的全盤思考，並強化科學研究資源以提供政策規劃的參考。

環保署署長張子敬回應說，環保署預計於年底前提出《溫管法》修法版本，也正在訮議制定「碳定價」的機制。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)