新冠肺炎疫情影響，澳洲在3月20日起實施封城禁令。在澳洲有7位大陸籍女留學生因在家中吃火鍋被鄰居檢舉，被依未遵守社交距離為由，每人各被開罰1652澳元（約台幣3萬元），7人共計11564澳元（約台幣21.6萬元）。

據《中國新聞網》報導，警方獲報有民眾疑似違反禁令聚餐，到場查看發現有7位大陸籍女留學生聚餐吃火鍋。警方調查發現，其中4人是該棟公寓的住戶，另3人則是應邀而來的訪客，疑其中1位當事人疑似將開心聚餐的影片發布到微信，引起網友討論。。

這起偷偷聚餐事件在網路上瘋傳，有大陸網友表痛批「又在國外被打臉，羞不羞？愧不愧？疫情當下，還出去聚餐，活該被罰，真是丟臉到家了！」、「現在都什麼情況了，還聚餐，真是不要命了」。

報導指出，11564澳元的罰款，是澳洲境內隔離期間最高的數字；為了加強防疫，這段期間內許多民眾因違反保持社交距離相關規定，已被警方開罰。目前澳洲疫情仍然嚴重，自我隔離與保護自己非常重要，總理莫里森（Scott Morrison）也強調，民眾應瞭解保持適當社交距離的重要性，才能避免讓疫情擴散。

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(中時電子報)