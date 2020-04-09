國光生物科技（4142）今（9）日公告3月自結餘營收為517萬元，累計第一季自結營收為3.67億元，較去年第一季營收0.6億元的成長幅度達509%。

法人預估，2020年國光生技雖仍受限於產能瓶頸（第二條無菌針劑充填線預計2021年Q3開始商業量產），但整體訂單仍較去年成長，營收基本盤與去年度相當，年初的遞延出貨及新增的泰國流感疫苗市場將成為今年度營收的新動能，在營收及毛利率雙雙成長下，國光生將有機會扭轉自2011年以來的虧損局面。

目前國光生技原有針劑充填產線配合第二條無菌針劑充填線的建置調整已進入尾聲，原產線產能預計將於第二季原定歲修計劃後完全恢復運作，接下來將開始依照今年的生產排程及訂單，以最佳的生產效能迎接下半年的傳統旺季。

在產線擴充調整及歲修之餘，國光生技身為防疫國家隊成員，也將大量的研發資源及人力投入新冠病毒疫苗的開發，候選疫苗即將進入動物實驗，研發團隊全力以赴，與全球頂尖的研究團隊併肩抗疫，以期新冠疫苗能盡速問世，提供國人防疫保障。

國光生技日前公佈2019年全年財報，累計營收約新台幣13億元，營業毛利新台幣1.67億，毛利率較前一年度（2018）由負轉正為12.89%，唯受年底提列存貨損失及2019年第四季四價流感疫苗新台幣3.57億訂單遞延至今年第一季影響，致去年全年仍為虧損，EPS -0.90元。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)