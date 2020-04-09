根據外媒報導，美國紐約當地時間4月5日晚間，一名39歲亞裔女子在自家門口倒垃圾時，遭潑不明酸性腐蝕性液體導致燒傷，事後緊急送醫治療，目前狀況穩定；另外，也傳出3月底在當地一輛公車上，有4人用雨傘攻擊一位51歲的亞裔女性。

根據《紐約郵報》報導，在美國布魯克林當地時間4月5日晚間11時許，一名39歲亞裔女子在自家門口被潑灑酸性物質導致燒傷；當時這名女子正從家中拿垃圾出去丟，一位原本坐在旁邊樓梯上的男子突然起身，從背後悄悄靠近，隨即朝她潑灑腐蝕性液體，之後該女子被立即送醫，經治療後發現，上身、手和臉等部位受到二級燒傷，目前受害女子狀況穩定。當地警方目前尚未掌握該男子身分以及犯案動機。

然而，亞裔女性遭當地人攻擊的事件並不只這一樁；《紐約郵報》報導， 在當地時間3月28日下午3時左右，一輛行進的公車上有4人用雨傘攻擊了一位51歲的亞裔女性，導致這名女子頭部受傷送醫。

事後警方已將其中3人逮捕到案；在偵詢時，3人表示因為這名女子在公車上沒有戴口罩，另外還為全球爆發新冠肺炎疫情而指責她。紐約警方稱，自從疫情爆發以來，紐約已經發生11起針對亞裔的襲擊事件，未來將加強巡邏、防止類似案件再度發生。

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(中時電子報)