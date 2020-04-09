世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞面對國際批評他億情處置不當，要求他下台聲浪不斷，譚德塞今直接點名過去3個月台灣對他人身攻擊，並批評外交部長吳釗燮放縱。對此，多位民進黨立委炮轟譚德塞身為世界衛生組織祕書長，卻一昧稱讚隱匿資訊的大陸，現在反過頭指控台灣對他霸凌，丟人現眼，支持外交部要求譚德塞道歉。

針對譚德塞點名台灣對他人身攻擊，還說外交部長釗燮不制止卻跟著霸凌他，綠委何志偉說，Excuse me？世界有52萬人連署要罷免譚德塞，對於譚德塞親中隱匿疫情的行為，連美國都想凍結給WHO的預算，這些是台灣人可以影響的嗎？

何志偉痛批，全世界因為譚德塞亂搞，導致新冠肺炎全球肆虐，全球死亡人數超過8萬人，甚至連東京奧運都因疫情停辦，呼籲譚德塞請好好當個人，別讓我們覺得你連人都不像。

「欺人太甚，唾面自乾」，綠委趙天麟以8個字形容譚德塞，當初因為他欺瞞疫情造成全球災難，現在不但不認錯，還用虛假指控汙衊台灣，現在美國主流意見、官方、領袖、媒體都認為台灣是防疫模範生，WHO嚴重失職，結果譚德塞拿無法加入WHO的台灣說嘴，強烈表達抗議並要求道歉。

綠委許智傑說，譚德塞過去3個月都在幫大陸掩蓋疫情，導致疫情在全球大爆發，現在還不知道檢討自己，真是馬不知臉長 猴子不知屁股紅，若他不自請辭職，呼籲全世界應共同聯合罷免譚德塞，以維護世界的安全與正義。

(中時 )